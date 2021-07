Aveva ragione il Corriere F.no: Sarri era stato cercato, archiviato l’esposto della Fiorentina

L’accostamento di Maurizio Sarri per la panchina della Fiorentina, fu rilanciato dai colleghi de Il Corriere Fiorentino e che oggi possono gridare vittoria. L’Ordine dei Giornalisti infatti, ha fatto sapere ciò:

“il lavoro giornalistico che ha dato origine agli articoli contestati” è stato svolto “nel rispetto delle norme deontologiche e con un diligente lavoro di ricerca, basato anche sull’incrocio di fonti indipendenti”. Non solo, “accertato anche che i rapporti tra il tecnico Sarri e la Fiorentina sono stati ammessi dalle due parti in momenti diversi, dando così sostanza alla notizia oggetto dell’esposto”, che è stato archiviato in quanto “l’articolo 1 del Testo Unico dei Doveri del Giornalista non è stato violato ed è stata rispettata la verità sostanziale dei fatti osservando i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede”

Bocciato dunque l’esposto del Resp. Comunicazione Alessandro Ferrari, il quale contestava al quotidiano di aver violato l’art. 1 del Testo Unico dei Doveri del Giornalista.

Gazzetta, Kouame verrà ceduto o in prestito o a titolo definitivo. Il Friburgo e l’Anderlecht se lo contendono