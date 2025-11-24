La Nazione: “Fiorentina-AEK Atene da bollino rosso, città in allerta per l’arrivo dei 1300 tifosi greci”

Come riporta La Nazione la sfida di giovedì tra Fiorentina e AEK Atene rappresenta un appuntamento a rischio per l’ordine pubblico. Allerta massima per l’arrivo di circa 1.300 tifosi greci, con il settore ospiti già esaurito in poche ore: i supporter sbarcheranno in città tra mercoledì e giovedì mattina.

Vanoli si prepara al suo debutto europeo da allenatore con un’idea chiara di turnover, senza però sottovalutare la competizione. In campo, dovrebbero partire titolari Comuzzo e Viti in difesa, Nicolussi Caviglia e Ndour a centrocampo, e Edin Dzeko in attacco.

L’obiettivo della Fiorentina, già fissato per le prossime tre partite contro AEK, Dinamo Kiev e Losanna, è quello di chiudere il girone di Conference League, conquistando la qualificazione diretta agli ottavi e saltando il playoff di febbraio. Così facendo, i mesi successivi potrebbero essere interamente dedicati alla risalita in campionato e agli impegni di Coppa Italia.