La Nazione, Fiorentina ad un passo dall'acquisto di Krenevitter. Si tratta con l'Atletico Madrid

Secondo il quotidiano è vicino il colpo a centrocampo di Corvino, il giocatore ha accettato la destinazione viola. Le cifre

Secondo quanto riporta La Nazione continuano per le trattative per Kranevitter. La Fiorentina insiste con l’Atletico Madrid e l’offerta presentata dai viola è di circa sei milioni di euro. Gli spagnoli nicchiano perché vorrebbero invece 8 milioni. Probabile che si arrivi a una soluzione che accontenti entrambi. Giocatore compreso che, nonostante quanto si dica, è molto attratto dalla possibilità di arrivare in Italia e alla Fiorentina.