La Nazione, Eysseric può andare via a gennaio, si studia scambio con Loiodice. Ecco chi è

Secondo quanto riporta questa mattina La Nazione, Valentin Eysseric, ormai ai margini della rosa di Pioli, continua ad avere ottime referenze in Francia e la società viola – a differenza di quanto ac...

Secondo quanto riporta questa mattina La Nazione, Valentin Eysseric, ormai ai margini della rosa di Pioli, continua ad avere ottime referenze in Francia e la società viola – a differenza di quanto accaduto l’estate scorsa – potrebbe essere sensibile alla proposta giusta. Magari con l’obiettivo di far giocare l’esterno che a Firenze sta trovando pochissimo spazio. Da verificare se uno dei club che si è messo sulla scia di Eysseric sia il Digione (che nella Ligue 1 non naviga in una buona posizione), fatto sta che proprio con il Digione la Fiorentina sta trattando il cartellino del giovane Enzo Loiodice (classe 2000). Titolare, un valore già piuttosto importante per un millennial (oltre 5 milioni di euro), Corvino e Freitas hanno messo gli occhi sul mediano francese qualche tempo fa e sembrano convinti di guardare all’operazione di mercato già a gennaio.