La Nazione, Corvino fa sapere che il mercato è chiuso. Difficile trovare terzini più forti di quelli della Fiorentina

Nelle ultime ore, secondo quanto riportato dalla Nazione, sarebbero stati fatti dei sondaggi ma la società viola ha ricevuto solo no

In entrata, fa sapere Corvino, il mercato della Fiorentina è chiuso. A meno di sorprese che potrebbero materializzarsi negli ultimi due giorni, ma che ora non sono prevedibili. Difficile a quanto pare trovare esterni bassi migliori di quelli che ha la Fiorentina, che pure anche nelle ultime ore ha cercato di sondare il mercato,ottenendo solo rimbalzi.

La Nazione