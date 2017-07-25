La Nazione conferma, la Fiorentina vuole Krychowiak ma l'ostacolo è l'ingaggio da quasi 7 milioni di euro l'anno

Il centrocampista polacco è in uscita dal Psg ed è in cerca di rilancio, potrebbe essere un grande colpo ma solo ad una condizione

A volte ritornano, anche se Grzegorz Krychowiak è sempre rimasto nei pensieri della Fiorentina non solo da quando – nelle due semifinali di Europa League – in coppia a centrocampo con Mbia ha sostenuto il Siviglia contro i viola. Ora Krychowiak è in Francia e non trova molto spazio nel PSG, interesserebbe dunque al polacco l’idea di ripartire dall’Italia, con un posto garantito nel centrocampo viola accanto a Veretout? Durante i contatti avuti con il PSG, Corvino ha chiesto informazioni sul centrocampista polacco acquistato dal club francese per 30 milioni lo scorso luglio (con una plusvalenza per il Siviglia di oltre 25, avendolo gli spagnoli acquistato nel 2014 dal Reims per poco più di 5). L’idea della Fiorentina è quella di puntare sul prestito, anche se lo stipendio lordo di 7,5 milioni è un ostacolo notevole. La Fiorentina cercò di avvicinarsi a Krychowiak su insistenza di Montella e l’accordo saltò per una differenza economica non insuperabile.

La Fiorentina cerca un forte mediano da affiancare a Veretout e la candidatura di Krychowiak rientra nella lista, anche se per il polacco (classe 1990) l’ultima non è stata una stagione indimenticabile: solo 11 presenze in Ligue 1 per colpa di due infortuni. Il primo a marzo (al ginocchio), poi quando all’orizzonte si stava delineando il possibile rientro, la rottura di una costola in allenamento. Quale spazio potrebbe trovare Krychowiak in un centrocampo che schiera Rabiot e Matuidi, oltre a Verratti (in partenza però verso Barcellona)? Il PSG sta anche trattando Fabinho con il Monaco, l’ex oggetto del desiderio di Montella potrebbe quindi pensare di cambiare aria. La Fiorentina aspetta

La Nazione