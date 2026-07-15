La Nazione: "Con Arokodare, Piccoli può salutare: la Lazio resta in pole"
La Lazio insiste per un prestito con diritto di riscatto.
A cura di Redazione Labaroviola
15 luglio 2026 10:12
La Fiorentina continua a seguire con attenzione la pista che porta a Arokodare del Wolverhampton. Un interesse che potrebbe rappresentare molto più di una semplice opportunità di mercato e che lascia intuire una possibile nuova uscita nel reparto offensivo.
Secondo quanto riportato da La Nazione, l'eventuale arrivo dell'attaccante nigeriano aprirebbe infatti le porte alla cessione di Piccoli. La destinazione più probabile resta la Lazio, anche se il club biancoceleste continua a preferire la formula del prestito, con l'eventuale inserimento di un diritto di riscatto.