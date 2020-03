Secondo quanto riportato da La Nazione nell’edizione odierna, il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso avrebbe rimandato il viaggio verso Firenze dove sarebbe dovuto arrivare questo fine settimana. L’americano monitora minuto per minuto l’emergenza legata al Covid-19 dagli States ed è in contatto costante con Joe Barone e Daniele Pradè per sincerarsi delle misure di sicurezza adottate da Iachini ed il suo staff per gli allenamenti.

Risentimento inoltre per la Lega poiché secondo il Tycoon avrebbe avuto un atteggiamento a favore dei top club sul lato economico. Un calcio che a Commisso non piace affatto poiché non è uguale per tutti.