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La Nazione, Commisso è felice della vittoria con il Chivas. Accoglierà la squadra nella sua New York

Secondo quanto riporta La Nazione oggi in edicola Commisso è stato molto contento della vittoria dei viola nella gara d'esordio dell'ICC con il Chivas. Queste le sue parole: "Durante la partita ho vis...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 luglio 2019 14:02
La Nazione, Commisso è felice della vittoria con il Chivas. Accoglierà la squadra nella sua New York - Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riporta La Nazione oggi in edicola Commisso è stato molto contento della vittoria dei viola nella gara d'esordio dell'ICC con il Chivas. Queste le sue parole: "Durante la partita ho visto dei bravi calciatori, stanno tutti lavorando molto bene". Rocco incontrerà la squadra nel New Jersey e gli farà visitare New York a bordo di un pullman scoperto e di un battello.

 

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