La Nazione, Commisso è felice della vittoria con il Chivas. Accoglierà la squadra nella sua New York

Secondo quanto riporta La Nazione oggi in edicola Commisso è stato molto contento della vittoria dei viola nella gara d'esordio dell'ICC con il Chivas. Queste le sue parole: "Durante la partita ho vis...

Secondo quanto riporta La Nazione oggi in edicola Commisso è stato molto contento della vittoria dei viola nella gara d'esordio dell'ICC con il Chivas. Queste le sue parole: "Durante la partita ho visto dei bravi calciatori, stanno tutti lavorando molto bene". Rocco incontrerà la squadra nel New Jersey e gli farà visitare New York a bordo di un pullman scoperto e di un battello.