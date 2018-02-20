La Nazione, "Il Cholito non c'è più", panchina contro il Chievo? Per Domenica scalpita Falcinelli

"Il Cholito non c'è più" E' questo il titolo de La Nazione, nell'edizione odierna, nella sezione sport alle pagine dedicate alla Fiorentina. L'analisi su Simeone porta l'attenzione sul rendimento dell...

"Il Cholito non c'è più" E' questo il titolo de La Nazione, nell'edizione odierna, nella sezione sport alle pagine dedicate alla Fiorentina. L'analisi su Simeone porta l'attenzione sul rendimento dell'attaccante dove a Bergamo contro l'Atalanta ha sprecato nuovamente una bell'occasione per realizzare il goal. La situazione del giocatore adesso si fa preoccupante vista anche la voglia di rincorrere gli avversari che sta scemando. Pioli dunque contro il Chievo Verona (Domenica ore 15.00) starebbe pensando a far partire Simeone dalla panchina e lanciare il neo acquisto viola Falcinelli.