La Nazione celebra Federico Chiesa: il piccolo Diavolo
"Il piccolo Diavolo". Apre così l'edizione odierna de La Nazione, il riferimento all'ottima prestazione sfoderata da Federico Chiesa nella trasferta di Bologna. L'esterno classe '97, con un gran gol m...
A cura di Redazione Labaroviola
05 febbraio 2018 13:05
"Il piccolo Diavolo". Apre così l'edizione odierna de La Nazione, il riferimento all'ottima prestazione sfoderata da Federico Chiesa nella trasferta di Bologna. L'esterno classe '97, con un gran gol messo a segno proprio allo scadere. ha consentito alla squadra di Pioli di superare i rossoblù e di cogliere una vittoria che ormai mancava da troppo tempo.