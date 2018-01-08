La Nazione: c'è l'intesa di massima per il riscatto di Pezzella, costerà 11 milioni di euro
Fiorentina e Betis Siviglia hanno raggiunto un'intesa di massima per il riscatto di German Pezzella che, a fine stagione, verrà definitivamente riscattato dai viola. Il costo dell'operazione, stando a...
A cura di Redazione Labaroviola
08 gennaio 2018 12:27
Fiorentina e Betis Siviglia hanno raggiunto un'intesa di massima per il riscatto di German Pezzella che, a fine stagione, verrà definitivamente riscattato dai viola. Il costo dell'operazione, stando alle indiscrezioni, sarebbe di 11 milioni di euro. Lo riporta l'edizione odierna de La Nazione.