La Nazione: c'è l'intesa di massima per il riscatto di Pezzella, costerà 11 milioni di euro

Fiorentina e Betis Siviglia hanno raggiunto un'intesa di massima per il riscatto di German Pezzella che, a fine stagione, verrà definitivamente riscattato dai viola. Il costo dell'operazione, stando a...

A cura di Redazione Labaroviola 08 gennaio 2018 12:27

Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pioli, Pezzella,

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