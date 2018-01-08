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La Nazione: c'è l'intesa di massima per il riscatto di Pezzella, costerà 11 milioni di euro

Fiorentina e Betis Siviglia hanno raggiunto un'intesa di massima per il riscatto di German Pezzella che, a fine stagione, verrà definitivamente riscattato dai viola. Il costo dell'operazione, stando a...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 gennaio 2018 12:27
La Nazione: c'è l'intesa di massima per il riscatto di Pezzella, costerà 11 milioni di euro - Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pioli, Pezzella,
Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pioli, Pezzella,
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Fiorentina e Betis Siviglia hanno raggiunto un'intesa di massima per il riscatto di German Pezzella che, a fine stagione, verrà definitivamente riscattato dai viola. Il costo dell'operazione, stando alle indiscrezioni, sarebbe di 11 milioni di euro. Lo riporta l'edizione odierna de La Nazione.

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