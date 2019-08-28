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La Nazione, Caceres prende tempo. Su di lui anche Napoli e Cagliari. Nelle prossime ore nuovo incontro

Secondo quanto scrive La Nazione Caceres è ad un passo dalla Fiorentina. La proposta d'ingaggio dei viola è arrivata ma il difensore ha preso tempo visto che potrebbero aprirsi altre porte per il suo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 agosto 2019 09:16
La Nazione, Caceres prende tempo. Su di lui anche Napoli e Cagliari. Nelle prossime ore nuovo incontro - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Caceres
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Caceres
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Secondo quanto scrive La Nazione Caceres è ad un passo dalla Fiorentina. La proposta d'ingaggio dei viola è arrivata ma il difensore ha preso tempo visto che potrebbero aprirsi altre porte per il suo futuro. Su di lui anche Napoli ed ora Cagliari ma il ds viola non ha fretta nella chiusura. Nelle prossime ore nuovo incontro ma visto che l'uruguaiano è svincolato potrebbe arrivare benissimo anche dopo la chiusura del calciomercato.

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