La Nazione, Caceres prende tempo. Su di lui anche Napoli e Cagliari. Nelle prossime ore nuovo incontro

Secondo quanto scrive La Nazione Caceres è ad un passo dalla Fiorentina. La proposta d'ingaggio dei viola è arrivata ma il difensore ha preso tempo visto che potrebbero aprirsi altre porte per il suo...

A cura di Redazione Labaroviola 28 agosto 2019 09:16

Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Caceres

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