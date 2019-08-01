Attesa l'ufficialità di Lirola. Oggi la sua partenza per Montecatini, poi l'allenamento nel pomeriggio

Secondo quanto riporta La Nazione oggi il nuovo acquisto viola Pol Lirola firmerà, anche se è già un calciatore della Fiorentina a tutti gli effetti il suo contratto. Lo spagnolo ieri dopo aver svolto...

Secondo quanto riporta La Nazione oggi il nuovo acquisto viola Pol Lirola firmerà, anche se è già un calciatore della Fiorentina a tutti gli effetti il suo contratto. Lo spagnolo ieri dopo aver svolto le visite mediche ha incontrato mister Montella ed oggi sarà ufficialmente un calciatore della viola. Partirà quindi anche lui per il ritiro di Montecatini e già questo pomeriggio potrebbe unirsi ai compagni in allenamento.