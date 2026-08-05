La Nazionale ha scelto Zola come coordinatore di tutte le rappresentative giovanili nazionali

L'ex giocatore del Cagliari è stato scelto da Malagò

Gianfranco Zola indossa nuovamente l'azzurro assumendo una nuova veste ufficiale. L'ex numero 10 fa il suo ingresso nel Club Italia in qualità di responsabile dei progetti per l'attività giovanile, lavorando al fianco del coordinatore tecnico Maurizio Viscidi per far crescere il vivaio delle selezioni nazionali.

La notizia è stata ufficializzata dal presidente federale Giovanni Malagò, il quale ha rimarcato come l'innesto — concordato insieme a Claudio Ranieri e al presidente della Lega Pro Matteo Marani — miri a valorizzare il bagaglio d'esperienza e la dedizione di Zola nella formazione delle nuove leve.

L'ex calciatore, che manterrà contemporaneamente la carica di vicepresidente vicario in Lega Pro, ha accolto con entusiamo l'incarico, confermando la volontà di spendersi per il rilancio del calcio italiano. Promotore della riforma pensata per incentivare l'impiego dei giovani in Serie C, Zola riallaccia così il proprio legame con la Nazionale dopo le 35 presenze e i 10 gol messi a segno da giocatore.

«Ringrazio il presidente Malagò per aver pensato a me per questo compito», ha dichiarato Zola, «a riprova della validità del percorso tracciato in Lega Pro assieme ai club, alle strutture interne e alla governance di cui faccio parte. Assumo questo ruolo con grande entusiasmo, senso di responsabilità e spirito di servizio, puntando tutto sulla valorizzazione e sul percorso di crescita dei giovani talenti italiani».