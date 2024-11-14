La Nazionale ha scelto i numeri di maglia: Kean si prende la 11. Comuzzo sceglie la 17

Questa sera andrà in scena Belgio-Italia. E la Nazionale di Luciano Spalletti ha diramato la lista dei numeri di maglia ufficiali per gli azzurri. Curiosità per i due giocatori della Fiorentina: Moise...

Questa sera andrà in scena Belgio-Italia. E la Nazionale di Luciano Spalletti ha diramato la lista dei numeri di maglia ufficiali per gli azzurri. Curiosità per i due giocatori della Fiorentina: Moise Kean ha preso la numero 11 mentre Pietro Comuzzo, alla prima convocazione assoluta, ha optato per la 17.

FERRARI: “KEAN ERA FIN DA SUBITO CONVINTO CHE LA FIORENTINA FOSSE IL POSTO GIUSTO PER RITROVARE LE SUE QUALITÀ”

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