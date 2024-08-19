La Nazionale croata chiama Pongracic per gli impegni di settembre. Out dalla lista Brekalo
Per le sfide contro Portogallo e Polonia, in programma tra il 5 e l’8 settembre, la Croazia ha convocato Marin Pongracic, centrale della Fiorentina arrivato dal Lecce in questa sessione di mercato. No...
Per le sfide contro Portogallo e Polonia, in programma tra il 5 e l’8 settembre, la Croazia ha convocato Marin Pongracic, centrale della Fiorentina arrivato dal Lecce in questa sessione di mercato. Non fa parte della lista Josip Brekalo, mentre fra le riserve c’è Toni Fruk, ex trequartista di proprietà della Fiorentina passato la scorsa estate al Rijeka.
BERARDI LA CILIEGINA SULLA TORTA
https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-berardi-la-ciliegina-fiorentina-pronta-a-fare-lofferta-a-due-tre-giorni-dalla-chiusura-del-mercato/264608/