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La Nazionale croata chiama Pongracic per gli impegni di settembre. Out dalla lista Brekalo

Per le sfide contro Portogallo e Polonia, in programma tra il 5 e l’8 settembre, la Croazia ha convocato Marin Pongracic, centrale della Fiorentina arrivato dal Lecce in questa sessione di mercato. No...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 agosto 2024 14:40
La Nazionale croata chiama Pongracic per gli impegni di settembre. Out dalla lista Brekalo -
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Per le sfide contro Portogallo e Polonia, in programma tra il 5 e l’8 settembre, la Croazia ha convocato Marin Pongracic, centrale della Fiorentina arrivato dal Lecce in questa sessione di mercato. Non fa parte della lista Josip Brekalo, mentre fra le riserve c’è Toni Fruk, ex trequartista di proprietà della Fiorentina passato la scorsa estate al Rijeka.

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