La Nazionale croata chiama Pongracic per gli impegni di settembre. Out dalla lista Brekalo

Per le sfide contro Portogallo e Polonia, in programma tra il 5 e l’8 settembre, la Croazia ha convocato Marin Pongracic, centrale della Fiorentina arrivato dal Lecce in questa sessione di mercato. No...

A cura di Redazione Labaroviola 19 agosto 2024 14:40

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