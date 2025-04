La media voto degli allenatori di Serie A dopo la 31°giornata: Palladino è 9° dietro a Patrick Vieira

Secondo quanto stilato da Tuttomercatoweb, Raffaele Palladino è il 9° allenatore in Serie A per media voto dopo 31 giornate con la valutazione più che sufficiente di 6,24. Davanti a lui Patrick Vieira, Cesc Fabregas e gli allenatori delle squadre che occupano una posizione di classifica migliore della Fiorentina, eccezion fatta per la Juventus di Tudor, il quale, date le poche partite da allenatore, ha una media voto di 6. Notte fonda per Coinceiçao che è all’ultimo posto con una media voto di 5,79.

Di seguito la media voto degli allenatori di Serie A dopo 31 giornate:

1. Simone Inzaghi (Inter) 6.55

2. Antonio Conte (Napoli) 6.53

3. Claudio Ranieri (Roma, dalla 13ª giornata) 6.53

4. Gian Piero Gasperini (Atalanta) 6.44

5. Vincenzo Italiano (Bologna) 6.37

6. Cesc Fabregas (Como) 6.35

7. Marco Baroni (Lazio) 6.35

8. Patrick Vieira (Genoa, dalla 13ª giornata) 6.29

9. Raffaele Palladino (Fiorentina) 6.24

10. Kosta Runjaic (Udinese) 6.23

11. Paolo Vanoli (Torino) 6.13

12. Eusebio Di Francesco (Venezia) 6.10

13. Marco Giampaolo (Lecce, dalla 13ª giornata) 6.08

14. Davide Nicola (Cagliari) 6.03

15. Roberto D’Aversa (Empoli) 6.02

16. Igor Tudor (Juventus, dalla 30ª giornata) 6.00

17. Cristian Chivu (Parma, dalla 26ª giornata) 5.92

18. Paolo Zanetti (Hellas Verona) 5.82

19. Alessandro Nesta (Monza, dalla 1ª alla 17ª giornata e dalla 25ª) 5.81

20. Sergio Conceiçao (Milan, dalla 19ª giornata) 5.79