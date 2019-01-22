La mamma di Zaniolo conquista il web con le sue foto. E mostra spesso anche la Fiorentina...
Selfie e foto allo specchio in pose da diva per Francesca Costa. La madre del giovane centrocampista ed Fiorentina Nicolo Zaniolo fa impazzire i social. Nel suo profilo Instagram sono anche ricorrenti...
A cura di Redazione Labaroviola
22 gennaio 2019 17:54
Selfie e foto allo specchio in pose da diva per Francesca Costa. La madre del giovane centrocampista ed Fiorentina Nicolo Zaniolo fa impazzire i social. Nel suo profilo Instagram sono anche ricorrenti le foto con il figlio impegnato con la maglia viola. Ecco le sue foto più belle