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La mamma di Zaniolo conquista il web con le sue foto. E mostra spesso anche la Fiorentina...

Selfie e foto allo specchio in pose da diva per Francesca Costa. La madre del giovane centrocampista ed Fiorentina Nicolo Zaniolo fa impazzire i social. Nel suo profilo Instagram sono anche ricorrenti...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 gennaio 2019 17:54
La mamma di Zaniolo conquista il web con le sue foto. E mostra spesso anche la Fiorentina... -
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Selfie e foto allo specchio in pose da diva per Francesca Costa. La madre del giovane centrocampista ed Fiorentina Nicolo Zaniolo fa impazzire i social. Nel suo profilo Instagram sono anche ricorrenti le foto con il figlio impegnato con la maglia viola. Ecco le sue foto più belle

La mamma di Zaniolo conquista il web con le sue foto. E mostra spesso anche la Fiorentina...
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