La Lega sul trasloco dal Franchi: “Nardella ascolti la voce dei tifosi Viola per prendere la scelta giusta”

Il caso stadio e il trasloco che dovrà fare la Fiorentina durante i lavori di rifacimento del Franchi, sono temi che sono al centro della politica cittadina. Anche il gruppo consiliare della Lega ha preso una posizione in questi giorni: “Soltanto ascoltando la viva voce dei Tifosi Viola, il Sindaco Nardella potrà fare una scelta giusta e ponderata. Soltanto coloro che seguono la propria squadra del cuore possono sapere quale opzione sia la migliore anche guardando alle proprie “tasche“. Il Sindaco non può pensare di fare tutto da solo. La Fiorentina è dei fiorentini. Per questo come Lega lanciamo l’operazione “La parola al popolo viola”, perchè mai come adesso occorre decidere insieme.”

“Si sente fare nomi di tante città: Modena, Perugia, Reggio Emilia, La Spezia come sedi future per le partite del futuro, ma qualcuno dell’Amministrazione comunale intende o no parlare con chi vive realmente le partite e sceglie di seguire la propria squadra sempre anche “in capo al mondo”? Non è una scelta politica questa. Se lo metta in testa Sindaco! E’ una decisione che riguarderà tutta la città e decine e decine di migliaia di fiorentini per molti mesi…forse ben più di 24…Guai a banalizzare questo momento.”