La Lega ancora contro la risoluzione del contratto con Mediapro. Ecco che cambia per la viola

La Lega Serie A questa mattina ha votato ancora contro la risoluzione del contratto con Mediapro. Dieci i voti a favore, cinque gli astenuti, Lazio e Chievo assenti. Mediapro ha presentato una fideius...

La Lega Serie A questa mattina ha votato ancora contro la risoluzione del contratto con Mediapro. Dieci i voti a favore, cinque gli astenuti, Lazio e Chievo assenti. Mediapro ha presentato una fideiussione da 400 milioni, dopo che ieri il numero 1 degli spagnoli Roures aveva confermato la possibilità di versare 186 milioni di euro come garanzia a stretto giro e 200 milioni entro il primo luglio come prima rata. Sempre ieri il presidente della Lega, Gaetano Micciché, aveva sottolineato l’inadempienza di Mediapro rispetto alle garanzie, che sarebbero state solo promesse.

Brutte notizie comunque per la Fiorentina che aveva previsto di aumentare i propri ricavi attraverso i maggiori proventi derivanti dai diritti televisivi