La Lazio va in Salento in vacanza, il Lecce vince in rimonta e la squadra di Sarri inizia perdendo

E’ il Via del Mare a regalare alla Serie A la prima grande sorpresa di questo campionato. A sorpresa, Roberto D’Aversa ha esordito sulla panchina giallorossa con una vittoria in rimonta conquistata nei minuti finali. Al gol di Ciro Immobile, realizzato al 26esimo, hanno risposto nei minuti finali Amlqvist e Di Francesco. Decisivo l’ingresso di Gallo che pochi minuti dopo il suo ingresso in campo ha propiziato entrambi i gol, colpevole la difesa della Lazio che dopo 85 minuti pressoché perfetti è capitolata negli ultimi 10 minuti mostrandosi troppo fragile e lenta.

S’è visto un buon Lecce al Via del Mare già prima dell’uno-due decisivo. Con Strefezza falso nove, con Ramadani al posto di Hjulmand e Rafia in un ruolo che non è propriamente il suo, la squadra di mister D’Aversa ha mostrato un calcio organizzato e frizzante. Veloce e imprevedibile. I padroni di casa fino al gol del pari arrivato all’86esimo hanno avuto l’unico demerito di difettare in cinismo: Almqvist è andato regolarmente via a Marusic, Banda ha fatto ammattire Lazzari ma quasi mai ha visto la porta. Meglio Strefezza, anche se pure quest’ultimo è riuscito a trovare lo specchio quasi esclusivamente con tiri dalla distanza.

L’azione che ha sbloccato la partita è arrivata al 26esimo, la prima vera conclusione di una Lazio che dopo il gol del vantaggio ha avuto più di un’occasione per trovare il raddoppio. A fine primo tempo Lazzari a tu per tu con Falcone ha ‘sparato’ il pallone sul portiere, a inizio ripresa Felipe Anderson da posizione favorevolissima e senza marcatura ha spedito il pallone a lato. Poi Immobile, all’82esimo, ha chiamato il portiere del Lecce al grande intervento.

Gol divorati, gol subiti, E nel giro di due minuti la Lazio ne ha incassati ben due. Entrambi ispirati da Gallo, entrambi arrivati dalla corsia sinistra: Almqvist prima e Di Francesco poi hanno sfruttato la stanchezza della retroguardia biancoceleste per mandare in estasi i quasi 30mila tifosi presenti sugli spalti. Sogno di una notte di mezza estate: il Lecce con un clamoroso ribaltone ha messo ko una delle big del nostro campionato. Lo scrive TMW

LA LITE TRA GIUNTOLI E CARNEVALI