La Juventus vuole fare una squadra più italiana. Chiesa il primo nome, l'offerta dei bianconeri...

Secondo Tuttosport, la Juventus vorrebbe fare una squadra più italiana e il primo nome è quello di Federico Chiesa. La Fiorentina, proprietaria del cartellino dell’attaccante, ma anche in possesso di...

Secondo Tuttosport, la Juventus vorrebbe fare una squadra più italiana e il primo nome è quello di Federico Chiesa. La Fiorentina, proprietaria del cartellino dell’attaccante, ma anche in possesso di un accordo molto lungo con lui, non vede più Chiesa come un giocatore incedibile. Il club viola valuta il suo gioiello 70 milioni di euro e la Juve su di lui ci sta già lavorando fin dalla scorsa estate. Cifra a cui presto si potrebbe avvicinare il club bianconero, magari con qualche contropartita tecnica