La Juventus stuzzica sui social: 6 vittorie su 6 allo Stadium contro la Fiorentina
La Juventus ha già iniziato il match contro la Fiorentina...sui social. Sui profili Facebook e twitter del club bianconero, infatti, sono comparse immagini dei match precedenti tra le due squadre allo...
A cura di Redazione Labaroviola
19 settembre 2017 16:30
La Juventus ha già iniziato il match contro la Fiorentina...sui social. Sui profili Facebook e twitter del club bianconero, infatti, sono comparse immagini dei match precedenti tra le due squadre allo Stadium, con il ricordo del rislutato: "6 vittorie su 6 gare". Pioli ed i suoi, domani, si augurano di ribaltare questa tendenza.