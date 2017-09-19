La Juventus stuzzica sui social: 6 vittorie su 6 allo Stadium contro la Fiorentina

La Juventus ha già iniziato il match contro la Fiorentina...sui social. Sui profili Facebook e twitter del club bianconero, infatti, sono comparse immagini dei match precedenti tra le due squadre allo...

A cura di Redazione Labaroviola 19 settembre 2017 16:30

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