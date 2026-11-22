La Juventus distrugge il Venezia per 4-0: I lagunari restano a 3 punti dalla Fiorentina

I bianconeri dominano i veneti e passano il Frosinone in classifica

La Juventus riparte con una vittoria dopo la sosta, e lo fa battendo 4-0 il Venezia all’Allianz Stadium con sole reti nella ripresa. È un primo tempo dove di fatto non succede quasi nulla, soprattutto per merito degli ospiti. La squadra di Nicola infatti non concede nulla ai bianconeri, che si affacciano per la prima volta dalle parti di Stankovic con Zhegrova al 23’, ma il portiere è bravo ad anticiparlo. La seconda chance della Juve arriva allo scadere della prima frazione con McKennie, che di testa sugli sviluppi di calcio d’angolo manda fuori. All’intervallo è 0-0, e Spalletti decide di cambiarne subito due a inizio ripresa: dentro Sarr e Woltemade per Douglas Luiz e Alajbegovic, dolorante alla tibia per uno scontro di gioco.

Il secondo tempo inizia con una grande occasione per gli ospiti, ma da due passi Adams calcia alto. Al 53’ ecco il gol della Juventus: al termine di un’azione confusa e prolungata, McKennie calcia, ma il suo tiro - respinto - finisce sui piedi di Woltemade, che appena entrato calcia da due passi e fa 1-0. Passano appena sei minuti, e i bianconeri trovano anche il raddoppio: Koopmeiners recupera palla, scambia con Woltemade e col mancino dal limite dell’area trova l’angolino alla sinistra di Stankovic. Al 65’ arriva anche il 3-0, questa volta sugli sviluppi di un calcio d’angolo, dove Zhegrova mette in mezzo un gran cross e trova Cabal, che di testa la mette ancora alle spalle del portiere avversario.

La Juve non si ferma, e al 68’ Kolo Muani si guadagna un calcio di rigore per fallo di Halhal, che lo stende in scivolata all’interno dell’area. Dal dischetto si presenta lo stesso francese, che spiazza Stankovic e fa 4-0: quarto gol in poco più di quindici minuti per gli uomini di Spalletti. Gli ultimi 20’ sono di pura gestione per la Juventus, che con questo successo sale a 21 punti in classifica, rispondendo a Napoli e Roma e mettendo pressione al Milan, impegnato alle 18:00 contro il Frosinone.