La Juventus batte l'Empoli, doppietta di Ronaldo. Primo tempo sofferto...
La Juventus vince contro l'Empoli, ma non senza difficoltà. In Toscana, i padroni di casa chiudono in vantaggio grazie al gol di Caputo al 28′. I gol di Dybala e Ronaldo (doppietta) nel second tempo r...
A cura di Redazione Labaroviola
27 ottobre 2018 20:00
La Juventus vince contro l'Empoli, ma non senza difficoltà. In Toscana, i padroni di casa chiudono in vantaggio grazie al gol di Caputo al 28′. I gol di Dybala e Ronaldo (doppietta) nel second tempo ribaltano il risultato.