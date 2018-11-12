La gioia provoca rimpianto. Difesa viola da scudetto. Se avessimo un vero attaccante...

E' il dato migliore di questo inizio di campionato in casa viola, la Fiorentina ha la miglior difesa del campionato dopo la Juventus, la squadra di Allegri ha subito 8 gol mentre quella viola ne ha su...

E' il dato migliore di questo inizio di campionato in casa viola, la Fiorentina ha la miglior difesa del campionato dopo la Juventus, la squadra di Allegri ha subito 8 gol mentre quella viola ne ha subiti 10. Meglio non ha fatto nessun'altro. Dunque, Lafont, Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo e Biraghi formano la seconda miglior difesa della serie A. Un dato incoraggiante che fa però riflettere. Se far gol ai viola è difficile, la squadra di Pioli è nona in classifica, questo dato da scudetto fa risaltare ancor di più i problemi in fase offensiva. Il rimpianto è grande, se la Fiorentina avesse un vero attaccante adesso...

Flavio Ognissanti