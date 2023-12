La gioia di Kouamé: “Un bel regalo di Natale per i nostri tifosi con questa vittoria in trasferta”

L’attaccante della Fiorentina Christian Kouame festeggia sui social l’importantissima vittoria di ieri sera contro il Monza. L’esterno ivoriano esulta per i tre punti conquistati e il regalo di Natale fatto ai tifosi viola. Questo il post sul suo profilo Instagram ufficiale: “Un bel regalo di Natale per i nostri tifosi con questa vittoria in trasferta. Godetevi la vostra famiglia in questo periodo. A presto per l’ultima partita dell’anno”