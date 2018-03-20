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La Gazzetta incorona Chiesa: il talento più prezioso, emblema della ripartenza italiana

La Gazzetta dello Sport esalta Federico Chiesa. E’ il talento della Fiorentina, l’emblema della ripartenza della Nazionale dopo la mancata qualificazione al mondiale, “il gioiello più prezioso della n...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 marzo 2018 10:28
La Gazzetta incorona Chiesa: il talento più prezioso, emblema della ripartenza italiana - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Chiesa
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La Gazzetta dello Sport esalta Federico Chiesa. E’ il talento della Fiorentina, l’emblema della ripartenza della Nazionale dopo la mancata qualificazione al mondiale, “il gioiello più prezioso della nuova era azzurra”, scrive la rosea. “Suo papà Enrico – prosegue l’articolo a firma Mirko Graziano – è stato un grande attaccante, 17 presenze e 7 reti in Nazionale. Federico è un attaccante esterno naturale, ha dimostrato di poter giocare anche come quarto o addirittura quinto di centrocampo. Giocatore duttile, completo, ‘cattivo’, affamato, tutto ciò che serve per primeggiare sui palcoscenici più importanti”.

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