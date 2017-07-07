La Gazzetta Dello Sport titola: "Scatto Inter, arriva Borja" - 7 Luglio 2017

Più giorni passano e più il mercato viola entra nel vivo specie in uscita. Oggi 7 Luglio 2017 La Gazzetta Dello Sport ha dedicato la prima pagina a Borja Valero che è sempre più vicino a vestire la ma...

A cura di Redazione Labaroviola 07 luglio 2017 09:04

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