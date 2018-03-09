La Gazzetta dello Sport titola: ecco la forza di Davide

"Ecco la forza di Davide". Titola così l’edizione odierna del La Gazzetta dello Sport, in riferimento alla cerimonia che ieri ha visto migliaia di persone recarsi in piazza Santa Croce per dare l’ulti...

"Ecco la forza di Davide". Titola così l’edizione odierna del La Gazzetta dello Sport, in riferimento alla cerimonia che ieri ha visto migliaia di persone recarsi in piazza Santa Croce per dare l’ultimo saluto a Davide Astori. Attimi di emozione e commozione, specialmente all’arrivo del feretro e quando hanno preso la parola il fratello e Milan Badelj.