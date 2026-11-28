La Gazzetta dello Sport scrive: "Paratici tornerà su Hojbjerg a gennaio, si può liberare dal Marsiglia"
Il direttore viola ha interesse a chiudere per un colpo esperto nel mezzo
La Fiorentina potrebbe tornare seriamente sulle tracce di Pierre-Emile Hojbjerg. Il mediano del Marsiglia, già monitorato dalla dirigenza viola nelle scorse sessioni, costituirebbe un'occasione allettante soprattutto per i margini economici dell'eventuale affare. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'accordo del calciatore danese — in scadenza nel 2028 — include una clausola rescissoria che gli permetterebbe di svincolarsi nel giugno 2027 versando solo due milioni di euro. Un dettaglio destinato a pesare sulle pretese del club francese, pronto a prendere in considerazione un addio già a gennaio pur di alleggerire il monte ingaggi dallo stipendio oneroso del giocatore. Di conseguenza, la valutazione di partenza, fissata tra i 10 e i 15 milioni, potrebbe subire un netto ribasso.