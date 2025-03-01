La Gazzetta dello Sport riporta: "Sarri potrebbe diventare il nuovo tecnico rossonero in questa travagliata stagione del Milan"
Il tecnico toscano avvicinato alla Fiorentina potrebbe diventare il nuovo allenatore del Milan in una stagione complessa
A cura di Redazione Labaroviola
01 marzo 2025 18:27
Secondo la Gazzetta dello Sport, il tecnico Maurizio Sarri potrebbe finire al Milan nell'immediato per sostituire Sergio Conceicao che non nutre di una grande fiducia da parte dell'intero ambiente rossonero dopo le ultime prestazioni deludenti. In ambito viola Sarri è sempre un nome gettonato, anche se i difficili rapporti con la dirigenza, rendono complicato il suo arrivo a Firenze ed ora anche il Milan si affaccia alla finestra con anche il nome di Fabregas da non escludere per il futuro.