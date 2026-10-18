La Gazzetta dello Sport riporta: "Pellegrino alla caccia del quarto gol per far gioire il Franchi"

L'attaccante argentino è chiamato a far esultare il popolo viola

Rialzare la testa e muovere una classifica difficile rappresenta una vera missione per la Fiorentina, chiamata a battere il Como per compiere un'impresa considerando che la vittoria casalinga in campionato manca dallo scorso 13 aprile nell'1-0 contro la Lazio, mentre il pubblico del Franchi, ancora una volta vicino al sold out, spinge per poter finalmente esultare come riportato da La Gazzetta dello Sport. A tentare di far male alla squadra lariana, contro cui non ha mai segnato, ci proverà Pellegrino a caccia del poker stagionale dopo le reti contro Torino, Venezia e Pisa, conscio che sotto la gestione Vanoli ha trovato la titolarità solo con il Napoli e in Coppa Italia pur risultando il miglior marcatore della squadra con tre reti al pari di Mastantuono, il quale scenderà in campo con una fasciatura alla mano per cercare il suo primo gol casalingo.