La Gazzetta dello Sport riporta: "Dovbyk piace alla Fiorentina, ma deve abbassarsi molto l'ingaggio"

Il giocatore ucraino può essere un colpo in chiave viola

Come si legge tra le pagine de La Gazzetta dello Sport, il club gigliato mantiene viva l'attenzione su Artem Dovbyk, centravanti di proprietà della Roma. Con le indiscrezioni di mercato che si fanno sempre più insistenti intorno al futuro di Moise Kean, la dirigenza viola si sta portando avanti per individuare l'eventuale sostituto al centro dell'attacco.

L'attaccante ucraino ex Girona incontra il gradimento della Fiorentina, e da parte del club capitolino c'è apertura a una separazione. Il vero scoglio, tuttavia, è rappresentato dallo stipendio del calciatore: 3,5 milioni di euro netti a stagione, cifre che vanno oltre i parametri fissati a Firenze. L'affare potrebbe quindi sbloccarsi soltanto a patto che Dovbyk decida di andare incontro alla società tagliandosi l'ingaggio. Nel frattempo, sul fronte esterni, la Roma si è inserita con forza nella corsa a Belghali, profilo da tempo seguito da Fabio Paratici ma ora sempre più vicino a vestire la maglia giallorossa.