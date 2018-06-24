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La Gazzetta Dello Sport, domani la sentenza del Milan: rischia due anni di estromissione dall’Europa...

Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport, è attesa per domania Nyon  la sentenza riguardante l’estromissione o meno del Milan dalle coppe europee. Il pessimismo aumenta tanto che, la rosea,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 giugno 2018 09:11
La Gazzetta Dello Sport, domani la sentenza del Milan: rischia due anni di estromissione dall’Europa... -
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Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport, è attesa per domania Nyon  la sentenza riguardante l’estromissione o meno del Milan dalle coppe europee. Il pessimismo aumenta tanto che, la rosea, pone la possibilità di un’esclusione per due anni con una multa da 30 milioni. Una sentenza pesantissima che verrebbe accolta con spirito contraddittorio dal Milan che la riterrebbe esagerata. Seguiranno sviluppi...

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