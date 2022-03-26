La Formula 1 cancella il GP di Russia e poi corre a Jeddah dove cadono missili a 20 km dalla pista

La F1 ha deciso di correre lo stesso nonostante gli attacchi vicini al circuito. Rivolta dei piloti guidati da Hamilton

E’ stata una lunghissima notte quella della Formula 1. A seguito dell’attacco missilistico di un sito produttivo della Aramco, a circa 20km dal circuito di Jeddah sede del GP Arabia, un susseguirsi di riunioni per decidere se si potesse proseguire come da programmi. Alle 22 locali, si era tenuta una prima riunione in cui Stefano Domenicali, presidente F1, Ben Sulayem presidente della Fia, i rappresentanti dei dieci team e dei venti piloti si erano riuniti con gli organizzatori e le autorità locali per valutare la situazione. In quell’occasione le autorità saudite e soprattutto l’intelligence hanno fornito rassicurazioni in merito al rafforzamento di tutte le misure preventive, atte ad assicurare l’incolumità di spettatori e addetti ai lavori della F1, media inclusi, per l’intero fine settimana.

Su questa base, importantissima, F1, Fia e i team hanno di fatto comunicato il loro appoggio agli organizzatori sulla decisione che il GP proseguisse come da programmi. Nonostante il GP di Russia sia stato cancellato per la guerra in Ucraina. Al termine della riunione, i piloti però hanno di fatto indetto un meeting solo dell'associazione piloti (Gpda) presieduto da George Russell come presidente straordinario, in sostituzione di Sebastian Vettel, assente a causa della sua positività al Covid. La riunione dei piloti è durata oltre tre ore e mezzo di fatto concludendosi intorno alle 2.30 locali, la mezzanotte e mezza in Italia. Nel corso della riunione è stato richiesto un nuovo confronto con Domenicali e Ross Brawn, manager F1. Questo confronto si era reso necessario per esprimere la volontà emersa da parte di almeno cinque piloti di non correre.

I piloti in questione erano Hamilton, Russell, Alonso, Gasly e Stroll che avrebbero cercato una effettiva rassicurazione in merito al fatto che esistessero le condizioni di sicurezza per poter disputare regolarmente l’evento, e che questo di fatto non potesse costituire, invece, una plausibile cassa di risonanza per gli Huthi, i combattenti yemeniti che avevano rivendicato l’attacco di venerdì pomeriggio. All’ 1.30 circa i team principal si sono ritrovati nuovamente faccia a faccia con i piloti, in un confronto durato mezzora, al termine del quale i manager delle scuderie hanno aggiornato nuovamente Stefano Domenicali e il presidente Sulayem. I piloti hanno sciolto le loro riserve solo alle 2.30 locali, sottoscrivendo un documento che li vedeva concordi nel proseguire l’evento. A quel punto è stata sciolta la riunione e Russell ha ufficialmente informato della decisione Ben Sulayem e Stefano Domenicali. Più tardi la F1 e la Fia hanno prodotto il comunicato ufficiale diffuso alle 10 del mattino ora italiana. Lo riporta Gazzetta.it

FERRARA IRONIZZA SUL NUOVO LOGO

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