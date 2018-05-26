La Fiorentina Women’s vince la Coppa Italia battendo il Brescia
Per la seconda volta consecutiva le ragazze della Fiorentina Women’s conquistano la Coppa Italia sul campo di Noceto. Un primo tempo spettacolare schianta il Brescia per 3-1 con le reti siglate da Mau...
A cura di Redazione Labaroviola
26 maggio 2018 21:06
Per la seconda volta consecutiva le ragazze della Fiorentina Women’s conquistano la Coppa Italia sul campo di Noceto. Un primo tempo spettacolare schianta il Brescia per 3-1 con le reti siglate da Mauro, Bonetti e Caccamo. Inutile nella ripresa il goal di Girelli per le lombarde. Coppa che dunque rimane a Firenze dove in due anni sono arrivate due Coppe ed un Campionato.