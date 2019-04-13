La Fiorentina Women's vince ed è prima in classifica. Domani tocca alla Juventus
Vince 2-0 la Fiorentina-Orobica. Vantaggio delle ragazze viola nel primo tempo con Lana Clelland e nel secondo tempo con Valery Vigilucci. Fiorentina prima in classifica con 52 punti. Domani toccherà...
A cura di Redazione Labaroviola
13 aprile 2019 18:31
Vince 2-0 la Fiorentina-Orobica. Vantaggio delle ragazze viola nel primo tempo con Lana Clelland e nel secondo tempo con Valery Vigilucci. Fiorentina prima in classifica con 52 punti. Domani toccherà alla Juventus contro il Tavagnacco alle 12:30, la squadra bianconera potrebbe risorpassare le ragazze viola.