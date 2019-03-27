La Fiorentina Women's può sorridere, la Juventus ha perso. La classifica aggiornata. Adesso con una vittoria...
Buone notizie per la Fiorentina Women's, infatti la Juventus femminile ha perso contro il Sassuolo per 2-1. Vince anche il Milan che scavalca momentaneamente la squadra viola che però ha una partita i...
A cura di Redazione Labaroviola
27 marzo 2019 19:27
Buone notizie per la Fiorentina Women's, infatti la Juventus femminile ha perso contro il Sassuolo per 2-1. Vince anche il Milan che scavalca momentaneamente la squadra viola che però ha una partita in meno rispetto alle due squadre, le ragazze di Cincotta giocheranno domenica 31 marzo nel derby contro le CF Florentia. Obbligatorio vincere sia per tornare a meno uno dalla capolista Juventus e sia per riprendersi il secondo posto. Ecco la classifica aggiornata
Juventus 50
Milan 48
Fiorentina 46 (una partita in meno)