La Fiorentina Women's ha già staccato il biglietto per la prossima Champions. Tutte le squadre già qualificate...
I 55 punti fin qui conquistati sono già sufficienti a garantire l'accesso alla prossima Champions League
17 vittorie ed una sola sconfitta per un primato con 6 lunghezze di vantaggio sul Brescia. E' questo l'invidiabile ruolino di marcia con cui la Fiorentina Women's si sta avviando verso un trionfale finale di stagione che, scongiuri a parte, potrebbe davvero concludersi nel migliore dei modi.
In ogni modo i 55 punti conquistati nelle 18 gare di campionato fin qui disputate sono già sufficienti a garantire la qualificazione alla prossima Uefa Women's Champions League, ossia la massima competizione europea per le squadre femminili.
Tuttavia le ragazze viola non sono le uniche ad aver già staccato il pass per l'edizione 2017/18. Oltre alla Fiorentina, infatti, le altre formazioni già qualificate sono: Chelsea (ENG), Glasgow City (SCO), Lillestrøm SK (NOR), Linköpings FC (SWE), Manchester City (ENG), Rosengård (SWE), Rossiyanka (RUS), Zvezda Perm (RUS).