La Fiorentina vuole tenere Odriozola ma il Real potrebbe garantirgli un ruolo da protagonista

Odriozola è entrato perfettamente nei meccanismi di Italiano. Futuro diviso tra Firenze e Madrid

Odriozola è arrivato in prestito secco dal Real Madrid negli ultimi giorni di mercato. L'inizio in campo è stato così così. Una volta entrato nei meccanismi di Italiano è diventata un'arma decisiva. La Fiorentina vorrebbe tenerlo, in prestito o trattando per l'acquisto. Ma sarà necessario capire le intenzioni del Real Madrid. Qualora il Madrid gli garantisse un ruolo da protagonista ed il rischio c'è Odriozola tornerebbe alla base. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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