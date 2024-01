La Fiorentina vuole regalare a Commisso il suo primo trofeo: certo fra sogno e realtà ci sono due partite 

La campagna d’Arabia della Fiorentina è iniziata ieri con la partenza della squadra per Riad. Oggi il primo allenamento, domani la presentazione dell’evento con le parole di Italiano (e di Walter Mazzarri), dopodomani la sfida che vale l’accesso alla finalissima. L’obiettivo della Fiorentina? Tentare l’assalto alla Supercoppa e consegnare a Rocco Commisso il primo trofeo della sua gestione. Tra il sogno e la realtà, certo, ci sono nel mezzo un paio di partite che non saranno semplicemente una formalità. Anzi, l’eventuale seconda, ovvero la finale, la Fiorentina la potrà affrontare solo dopo aver saltato l’ostacolo Napoli, giovedì sera, nella semifinale della manifestazione, con l’incrocio fra la vincente dello scorso scudetto e la finalista (sconfitta) di coppa Italia.

Ma come arriva e si presenta, la Fiorentina davanti all’evento che vale il primo trofeo stagionale? Le motivazioni di carattere psicologico sono ovviamente al massimo e il fatto che Italiano abbia voluto portare in Arabia anche i giocatori indisponibili per infortuni più io meno complicati (Nico Gonzalez, Dodo e Castrovilli) la dice lunga su come e quanto, Firenze e la Fiorentina tengono alla campagna d’Arabia. Si vuole vincere la Supercoppa ed è giusto che questa ambizione sia condivisa a anche con quei giocatori che non potranno essere in campo. Questa la spinta psicologico-motivazionale con sui la squadra è partita per Riad. Poi c’è la componente atletico-tattica da considerare con grande attenzione e che, prendendo in esame le ultime due partite di campionato (Sassuolo e Udinese), vede la Fiorentina in fase calante rispetto ai mesi scorsi. Italiano ha dovuto ricorrere – nell’emergenza – anche a mutazioni di modulo (difesa a tre e quattro), rimettendo al centro del gruppo giocatori che il mercato vorrebbe già piuttosto lontani (Brekalo su tutti). Lo scrive La Nazione.

