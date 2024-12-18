La Fiorentina vuole Liberali del Milan ma adesso ha iniziato a giocare in prima squadra, in serie C flop

Mattia Liberali, classe 2007, è uno dei talenti del Milan che Fonseca ha fatto giocare contro il Genoa in serie A

Mattia Liberali si candida a una maglia da titolare anche in Verona-Milan, dopo aver esordito in serie A nel turno precedente contro il Genoa. Un momento decisamente d'oro per il talento rossonero, arrivato proprio in concomitanza con alcune voci di mercato sui suo conto. Fiorentina e Atalanta sono attente agli sviluppi sul classe 2007, dato che il suo entourage non era contento della gestione di questa prima fase di stagione.

Liberali ha movimenti, visione e tecnica da giocatore che lasciano sensazioni diverse rispetto ai suoi coetanei. Un potenziale che se ben allenato e valorizzato può portare a livelli alti, da serie A. Dopo aver impressionato con la Primavera di Abate, l'idea era quella di vederlo crescere in pianta stabile con il Milan Futuro. Mattia però trova poco spazio, Bonera fa fatica a trovargli una collocazione in campo nel suo schema tattico. I gettoni da titolare in campionato sono 4 su 19 giornate più 1 in Coppa Italia. Per giocare, Liberali deve 'retrocedere' in Primavera.

Dalla tournèe estiva in Prima Squadra da protagonista al poco spazio con il Milan Futuro, dalla Primavera all'esordio in serie A da titolare contro il Genoa. La stagione di Liberali è un susseguirsi di emozioni contrastanti, montagne russe che possono aprire a delle riflessioni sulla gestione del club di uno dei fiori all'occhiello dell'intero settore giovanile. Mattia ora deve conoscere la parola equilibrio e non è una cosa così scontata considerando che stiamo parlando di un ragazzo di 17 anni.

La testa di Liberali è già a una possibile chance contro il Verona. Le qualità per fare bene ci sono, senza farsi prendere dalla fretta di voler incidere a tutti i costi. Quella del Bentegodi è una partita fondamentale, ma ce ne sarebbe una ancora più importante che deve iniziare presto, ovvero quella relativa al rinnovo del contratto in scadenza nel 2026. Gli agenti del classe 2007 attendono una convocazione in sede per iniziare a parlare di progetti e prospettive future, Moncada e Ibrahimovic sanno che il tempo non gioca a favore in situazioni come queste. Lo scrive Calciomercato.com