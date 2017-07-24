La Fiorentina vuole Krenevitter, contatti in corso tra la società viola e l'Atletico Madrid
È una trattativa non facile quella della Fiorentina per il centrocampista classe 93 argentino, su di lui ci sono tanti club
A cura di Redazione Labaroviola
24 luglio 2017 09:12
Secondo quanto riporta Sky Sport la Fiorentina vuole Matias Kranevitter, centrocampista classe ’93 argentino. Ci sono stati contatti con l'Atletico Madrid nonostante non si tratti di una trattativa facile da concludere vista la concorrenza di molti club spagnoli e non solo. Ma la Fiorentina ci vuole provare sperando che, dopo le cessioni, Kranevitter possa essere un colpo in entrata.