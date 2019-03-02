La Fiorentina vuole il difensore centrale del Livorno Bodgan. Duello con la Juventus

Anche se la stagione del Livorno è stata tutt'altro che eccelsa, ci sono alcuni elementi della formazione labronica che hanno catturato l'attenzione degli operatori di mercato. Uno di questi è Luka Bo...

A cura di Redazione Labaroviola 02 marzo 2019 16:03

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