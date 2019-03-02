La Fiorentina vuole il difensore centrale del Livorno Bodgan. Duello con la Juventus
Anche se la stagione del Livorno è stata tutt'altro che eccelsa, ci sono alcuni elementi della formazione labronica che hanno catturato l'attenzione degli operatori di mercato. Uno di questi è Luka Bo...
A cura di Redazione Labaroviola
02 marzo 2019 16:03
Anche se la stagione del Livorno è stata tutt'altro che eccelsa, ci sono alcuni elementi della formazione labronica che hanno catturato l'attenzione degli operatori di mercato. Uno di questi è Luka Bodgan, centrale difensivo croato arrivato in estate dal Catania. Da tempo sul giocatore c'è l'interesse sia del Sassuolo che della Sampdoria, ma secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il giocatore è stato visionato anche da altri due club di Serie A. Si tratta di Fiorentina e Juventus.