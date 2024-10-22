La Fiorentina vince tre gare di fila per la prima volta nel 2024 al terzo tentativo
Terzo successo consecutivo in gare ufficiali per la viola
Al terzo tentativo annuale, dopo le vittorie contro The New Saints e Milan, la Fiorentina è riuscita, col Lecce, a centrare il terzo successo consecutivo in gare ufficiali. Nella scorsa primavera l'Atalanta (in Coppa Italia) e poi il Verona avevano negato il tris di vittorie che i viola sono riusciti ad infilare a Lecce per la prima volta nel 2024. L'ultimo trittico vincente dei gigliati risaliva allo scorso dicembre in occasione delle ultime tre partite giocate dalla Fiorentina nel 2023 contro Verona. Monza e Torino. Lo scrive La Nazione.
https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-svela-minimo-un-mese-di-stop-per-gudmundsson-ha-degli-edemi-per-questo-esami-domani/273535/