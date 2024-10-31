La Fiorentina vince di misura una gara difficile. Commisso si complimenta con il dg, il ds e Palladino

Importante vittoria oggi al Ferraris per la Fiorentina

La Fiorentina ha vinto di misura al Ferraris contro il Genoa grazie al gol di Robin Gosens ed alle due super parate di David De Gea, MVP del match. Il Presidente Commisso ha parlato con il DG Ferrari, il DS Pradè e Mister Palladino nel post gara facendo i complimenti per questa importante vittoria.

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