La Fiorentina vende i mini abbonamenti per la Conference. La Ferrovia non disponibile per squalifica

Tramite i propri social e il proprio sito ufficiale la Fiorentina ha iniziato la vendita dei mini abbonamenti per fase a campionato della Conference League. La prima fase di vendita sarà dedicata a ch...

Tramite i propri social e il proprio sito ufficiale la Fiorentina ha iniziato la vendita dei mini abbonamenti per fase a campionato della Conference League. La prima fase di vendita sarà dedicata a chi era in possesso dello stesso abbonamento lo scorso anno, dopo di che si passerà alla vendita agli abbonati di Serie A e alla vendita libera.

Non sono in vendita i biglietti per la curva Ferrovia, visto che il settore sarà chiuso contro il Sigma Olomuc per scontare l'ultima giornata di squalifica. Il settore infatti era stato chiuso per 2 giornate dopo i tafferugli con i tifosi del Betis nel corso della semifinale di ritorno. Una giornata è stata scontata al Mapei Stadium nel corso del preliminare contro il Polyssia