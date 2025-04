La Fiorentina va a sbattere sul Parma! Finisce 0-0 al Franchi. Rallenta la corsa all’Europa

La Fiorentina di Raffaele Palladino oggi alle ore 15 affronterà il Parma di Christian Chivu. All’andata la partita finì 1-1 al Tardini. La Fiorentina proviene dal 2-2 di San Siro contro il Milan di Sergio Conceiçao, mentre il Parma dall’ottimo (2-2) in rimonta contro la capolista, l’Inter di Simone InAl 54’ Mandragora dentro per Kean che si divora il gol dell’1-0 per la Fiorentina. Al 57’ Fagioli veglia direttamente in porta, Suzuki recupera e spedisce palla in corner. Al 62’ riflesso spaventoso di De Gea sul colpo a botta sicura di Bobby, azione in fuorigioco. Al 69’ Dodò calcia in porta, Suzuki para. Al 69’ fuori Fagioli e Mandragora, al suo posto Adlì e Richardson. Al 74’ Richardson segna ma è in fuorigioco, si resta sullo 0-0. Al 75’ fuori Gudmundsson e Parisi, dentro Beltran e Folorunsho. All’80’ fuori Pongracic, dentro Comuzzo. All’82’ Kean calcia dalla distanza, il sola troppo alta.

PRIMO TEMPO: A battere il calcio d’inizio la Fiorentina con Gudmundsson. Al 2’ cross dentro di Valeri per Bernabè che tutto solo colpisce il pallone di testa, De Gea pronto a spedire palla in corner. All’11’ Mandela scappa palla al piede e calcia, De Gea para senza particolari problemi. Al 12’ ammonito Pellegrino per fallo su Ranieri. Al 16’ Kean scappa e calcia, palla deviata, ma il 20 viola era in posizione di fuorigioco. Al 22’ Mandragora calcia in porta, palla alta sopra la porta difesa da Suzuki. Al 30’ altra chance per il Parma. Al 35’ giallo per Valeri. Al 41’ giallo per Leoni che abbatte Kean. Al 43’ ammonito Sohm per fallo su Dodò. Al 45’ Cataldi all’improvviso dentro per Kean che non riesce ad agganciare il pallone.

